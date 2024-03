Земјотрес со јачина од 6,1 степени ја погоди Индонезија

Земјотрес со јачина од 6,1 степени според Рихтеровата скала го погоди брегот на индонезиската провинција Источна Нуса Тенгара, соопшти денеска државната агенција за геофизика.

Во соопштението за Х, агенцијата наведе дека нема опасност од цунами.

Епицентарот на потресот се наоѓа на 104 километри југоисточно од градот Енда, во источната провинција Нуса Тенгара на длабочина од 47 километри, додаде агенцијата.

Нема информации за штети или жртви.

Earthquake measuring 6.0 on Richter scale strike off Indonesia’s province of East Java without triggering tsunami https://t.co/yCAxVd4APQ pic.twitter.com/fxJHVj9YkV

— China Xinhua News (@XHNews) March 23, 2024