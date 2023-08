Земјотрес од 5,1 степен според Рихтер во Турција (видео)

Земјотрес со јачина од 5,1 степени според Рихтеровата скала денеска околу 18:45 часот по локално време го погоди турскиот град Коња.

Епицентарот на земјотресот е регистриран на длабочина од 10 метри.

Од кабинетот на гувернерот на Коња соопштија дека нема извештаи за материјална штета, пренесува Ројтерс.

Министерот за здравство на Турција, Фахретин Коџа изјави дека итните служби не интервенирале за време на земјотресот.

На снимките објавени на социјалните мрежи се гледа дека жителите во паника ги напуштаат своите домови по земјотресот.

🔷️ Konya merkezli Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

🔷️ An earthquake with a magnitude of 5.0 occurred in the Selçuklu district of Konya.#Konya #deprem #SonDakika pic.twitter.com/kL8BbXudVz

— holypolitics (@holypolitic) August 1, 2023