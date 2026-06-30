Здружението на транспортери на Западен Балкан бара од ЕК да најде решение за возачите на камиони до 10 август

Претставниците на транспортните здруженија на Србија, Северна Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина одлучија да испратат ново заедничко писмо до Европската комисија со барање до 10 август да понудат прифатливо решение за проблемот со ограничувањата за престој на професионалните возачи во Шенген зоната, пренесува Банкар.ме.

Претседателот на Меѓународното транспортно бизнис здружение, Неѓо Мандиќ, ја објави оваа одлука на прес-конференција по заедничкиот состанок на претставниците на деловните здруженија на овие четири земји.

Мандиќ рече дека е анализирана моменталната состојба и дека е оценето дека, иако проблемите сè уште постојат, тие во моментов не се толку изразени како во претходниот период.

„Се договоривме да не преземаме конкретни активности во овој момент, туку да испратиме писмо од денешниот состанок до Европската комисија со рок до 10 август за да се најде прифатливо, ако не конечно, тогаш барем привремено решение за да можат нашите возачи и транспортни компании да работат непречено“, рече Мандиќ.

Тој најави дека претставниците на здружението повторно ќе се сретнат околу 10 август доколку дотогаш нема прифатлив одговор од Брисел.

„Во тој случај, ќе објавиме нови конкретни мерки за забрзување на решавањето на овој проблем“, рече Мандиќ, без да прецизира какви мерки би можеле да се преземат.

Според него, транспортните здруженија испратиле неколку писма до Европската комисија во претходните три години, а денешниот состанок е потврда за единството и продолжувањето на борбата за решавање на проблемот.

Мандиќ, исто така, истакна дека транспортните здруженија сакаат да избегнат протести и блокади на границите бидејќи, како што вели, таквите мерки би предизвикале штета на транспортерите и економијата на регионот, како и на европските партнери.

„Не ни одговара да не возиме, бидејќи тогаш не заработуваме пари, но тоа исто така штети на економијата на нашите земји, како и на европската економија, која е поврзана со нашата. Затоа апелираме до оние што донесуваат одлуки, но и до нашите деловни партнери во Европа, да помогнат во наоѓањето решение“, рече Мандиќ.

Тој додаде и дека на неодамнешниот конгрес во Букурешт, шпедитерите од регионот едногласно усвоиле декларација со која ги поддржуваат барањата на превозникот.

Мандиќ потсети и дека сегашното правило, според кое граѓаните на трети земји можат да останат во Шенген зоната максимум 90 дена во период од 180 дена, не е прилагодено за професионалните возачи.

Како што објасни, анализата на транспортните здруженија покажува дека на возачите им се потребни околу 130 дена работа во период од 180 дена за непречено извршување на меѓународниот транспорт.

Тој оцени дека професионалните возачи не можат да се изедначат со туристите, бидејќи времето поминато во транзит и извршување на транспорт не претставува вистински престој.

„Професионалните возачи го поминуваат поголемиот дел од времето во камионот или на задолжителни паузи на паркингот. Тие не остануваат во земјите од Шенген зоната како туристи, туку си ја работат својата работа. Затоа веруваме дека сегашниот начин на броење денови не е оправдан и сериозно го загрозува бизнисот на транспортните компании“, рече Мандиќ.

Тој потсети дека проблемот дополнително се изразил по проширувањето на Шенген зоната кон Хрватска, Романија и Бугарија, поради што земјите од регионот се практично целосно опкружени со земји-членки на Шенген зоната, па возачите голем дел од своето работно време го поминуваат во таа зона.

„Со оглед на тоа што сега има 33 земји во Шенген, тоа значи дека во никој случај не можеме да прифатиме дека транзитот значи престој. Ако возиме до земја или дури и до земја што не е членка на ЕУ, т.е. Велика Британија, цело време сме во Шенген и не остануваме во ниту еден момент, бидејќи сме или во камионот или на паркингот додека правиме пауза. Но, тие денови брзо се трошат додека не пристигнеме и се вратиме, па практично се покажува дека престојуваме 90 дена. Сосема е неточно дека професионалец не може да си ја заврши работата“, заклучи Мандиќ.