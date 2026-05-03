Завршува продолжениот викенд, се очекуваат гужви на Евзони – Богородица

По завршувањето на првомајскиот продолжен викенд, денеска се очекува зголемен интензитет на сообраќајот на граничните премини при враќање од Грција кон Македонија и регионот.

Најголеми гужви се најавуваат во попладневните и вечерните часови, кога најголем број граѓани традиционално се враќаат дома по краткиот одмор.

Како најоптоварена точка се очекува да биде граничниот премин Евзони – Богородица, каде во исто време се среќаваат возила од повеќе земји од регионот. Засилени задржувања се можни и на преминот Дојран, како и на другите гранични премини кон Македонија.

Со очекуваат гужви на патиштата и од традиционалните излетнички места во Македонија – од Крушево, Маврово и од Охрид.

На 1 мај, вкупно 14.000 патници ја поминале македонската граница на граничниот премин „Богородица“ на пат кон Грција, информираа од Министерството за внатрешни работи.

Корисници на социјални мрежи пријавија различни искуства – од брзо поминување на границата до чекање од околу еден час, при што најголеми задржувања имало кај автобусите.

Подолг застој на границите се забележува и во останатите викенди, поради примената на ЕЕС регулативата која стартуваше на 10 април.