Потопло време, а кон крајот на неделата повремен локален дожд, најавува УХМР

Следува период на релативно топло време, а кон крајот на неделата се очекуваат повремени локални врнежи од дожд, информира Управата за хидрометеоролошки работи.

Утре наутро се очекува времето да биде ведро и постудено, а преку денот сончево со мала облачност. Температурата ќе се движи од минус три до 25 степени Целзиусови.

Според УХМР, од вторник ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди. Ќе дува умерен ветер од јужен правец.