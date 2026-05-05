Во Собранието интервјуа на пријавените за член на ДКСК

Собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата денеска ќе спроведе Интервју на пријавените кандидати по Одлуката за објавување на јавен оглас за избор на член на Државната комисија за спречување на корупцијата. Станува збор за повторен оглас, откако Комисијата одлучи по спроведените интервјуа по првиот оглас да не предложи нов член на ДКСК.

На огласот пријавени се петмина кандидати Милка Муратовска, Тања Левајковиќ, Владимир Клековски, Марија Катралова Китанов и Катерина Зајковска.

На повторениот оглас пак се пријавени Владимир Клековски, Милка Муратовска и Марија Катралова Китанов.

По извршените интервјуа Комисијата треба да предложи кандидат за нов член на ДКСК до Собранието.

Собранието распиша оглас за нов член на ДКСК по оставката на Цвета Ристова.