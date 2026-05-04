Доделување на државната награда „Гоце Делчев“ за остварувања во науката

04/05/2026 07:10

Во македонското Собрание денеска ќе биде доделена државната награда „Гоце Делчев“ за 2026 година за особено значајни остварувања во интерес на Република Северна Македонија во областа на науката.

Државната награда „Гоце Делчев“ за особено значајни остварувања во интерес на Република Северна Македонија во областа на науката им се доделува за делото „Континуитетот на Македонскиот јазик I“ (Приказ на лексиката меѓу Слепченскиот патерник, огледало и различна поучителна наставленија) на проф. д-р Михајло Марковиќ и на проф. д-р Соња Новотни.

На доделувањето на наградата, како што најавуваат од МОН, ќе се обрати министерката за образование и наука Весна Јаневска.

