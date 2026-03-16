Затворен патот Кочани – Виница во двата правци поради сообраќајка

16/03/2026 15:57
Фото: Б. Грданоски

Сообраќајна несреќа се случила попладнево на регионалниот пат Кочани – Виница, поради што сообраќајот на овој патен правец е во прекин.

Според неофицијални информации едно лице починало на местото на несреќата, додека неколкумина повредени со возила на Итната медицинска помош се пренесени во Општата болница во Кочани.

Од АМСМ информираат дека сообраќајот е затворен во двата правци.

„Од 14 часот патниот правец Кочани-Виница во близина на ресторан „Шагал“ е затворен во двата правца поради случена сообраќајна незгода“, информираат од АМСМ.

Скопјанец сексуално вознемирувал кираџика од Србија
Две деца од Кумановско, затруени од течност за земјоделски култури
Кавадарчанец два пати во ист ден фатен како вози без дозвола
Маж пријавил напад од четири лица во подземна гаража во Центар, едно било вооружено
Татко пријавил дека ќерка му ја нападнале соученички, па потоа натепал една од нив
Работник починал по пад од висина во Скопје
Полицаец, две години, силувал малолетно момче во Велес
МВР: Пријави за семејно насилство во повеќе градови – шест лица лишени од слобода, со две лица извршен службен разговор

