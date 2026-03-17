Запален џипот на градоначалникот Курто Дудуш од Шутка

17/03/2026 10:57

Автомобилот кој го управувал градоначалникот на Шутка, Курто Дудуш, а е сопственост на неговата сопруга Фатима Османовска, бил запален во текот на ноќта, пренесува „Скопје1“.

Според нашите информации, ова се случило околу 3 часот по полноќ, а постои и снимка од подметнувањето на пожарот.

 

Неофицијално, сигурносни камери го забележале маскираното лице кое истурило течност на возилото, по што се запалило. Ова го забележале сопствениците на возилото.

Повредени лица нема, а пожарот е изгаснат од екипа на Бригадата за противпожарна заштита Скопје.

Поврзани содржини

Македонски државјанин уапсен во Грција – со мотоцикл возел 223 километри на час, а било дозволено 110
Продолжува судењето за пожарот во „Пулс“ со нови сведоци на Обвинителството
Затворен патот Кочани – Виница во двата правци поради сообраќајка
Скопјанец сексуално вознемирувал кираџика од Србија
Две деца од Кумановско, затруени од течност за земјоделски култури
Кавадарчанец два пати во ист ден фатен како вози без дозвола
Маж пријавил напад од четири лица во подземна гаража во Центар, едно било вооружено
Татко пријавил дека ќерка му ја нападнале соученички, па потоа натепал една од нив

Најчитани