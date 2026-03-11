За десет дена одземени 53 возила и изречени над 6.000 казни

Во изминатите десет дена полицијата изрекла 6.264 сообраќајни казни на патиштата низ државата, соопшти Министерството за внатрешни работи.

Од нив, 1.800 прекршоци се однесуваат на непочитување на дозволената брзина на движење.

Поради безобѕирно управување со возило лишени од слобода биле 151 лице, меѓу кои 32 возеле под дејство на алкохол, 50 без возачка дозвола, а 12 управувале возило и покрај претходно изречена забрана.

Во истиот период одземени се 53 возила, додека евидентирани се и 1.477 прекршоци за неправилно паркирање и 110 санкции за возење под дејство на алкохол.

Полицијата санкционирала и 754 лица кои не користеле сигурносен појас, 43 мотоциклисти без заштитен шлем, како и 238 пешаци. Од сообраќај биле отстранети 67 нерегистрирани возила и 79 технички неисправни возила.

Од МВР најавуваат дека засилените контроли ќе продолжат и во наредниот период.