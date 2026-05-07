Вучиќ презентираше план од пет точки за Србија

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, објави програмски текст во кој презентира план од пет точки за Србија потенцирајќи дека е потребно да се донесат смели и важни одлуки во наредниот период. Во авторски текст за „Курир“, Вучиќ наведува дека менувајќи се себеси, ја менуваме иднината, која, како што вели, е одредена од работата и од промената на навиките и однесувањето.

Тој нагласува дека на Србија и се потребни решителни и сериозни реформи во наредниот период:

1 – Драстично намалување на бројот на членови на Владата, државни секретари, помошници министри, како и нивниот апарат. Порешително и посилно отколку пред 12 години, потребно е да се укинат бројни агенции, канцеларии и управи што служат што немаат суштинска причина за свое постоење. Исто така, потребно е да се пристапи кон дополнителна дерегулација.

2 – Зголемување на продуктивноста и повеќе работа и посветеност. Ќе мора да работиме понапорно, а не помалку…Ќе почнам од себе и ќе покажам дека е можно, а ќе ги замолам и сите други да го сторат истото. Германија, како мотор на Европа, за да ја издржи индустриско-технолошката конкуренција со Кина и Америка, ќе ги зголеми работните часови и денови. Србија не смее и не може да прифати неодговорни идеи за скратување на работното време.

3 – Храбра и моќна промена на целиот образовен систем на Србија…Подготовката на младите за пазарот на трудот е од клучно значење.

4 – Сеопфатен пристап кон решавање на сите енергетски прашања и проблеми, вклучително и користењето на нуклеарната енергија.

5 – Агресивно усвојување знаење и негова примена во роботиката, вештачката интелигенција и современите технологии. Понатамошно купување суперкомпјутери и изградбата на центри за податоци не смеат да бидат прекинати поради недостиг на електрична енергија.