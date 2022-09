Врие во Дагестан по повикот за мобилизација, се пука и со оружје

Дагестан станува најпроблематичниот регион во Русија околу мобилизацијата. Утрово гневните мештани се собраа на протест на автопатот Хасавјурт-Махачкала кај селото Ендиреи. На видео снимките од терен се гледа напнатост, судири и пукање од митралез.

Росгвардија (Националната гарда) беше донесена за да го врати редот (вклучително и насилно), но локални извори известуваат дека протестите ескалираат и натаму.

Dagestan is rapidly becoming Russia's most 'troublesome' region. This morning locals gathered to protest against the mobilisation on the Khasavyurt-Makhachkala highway near the village of Endirei. Machine gun fire can be heard pic.twitter.com/sfNcH7dxwZ

