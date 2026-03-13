Вработен во „Комунална хигиена“ нападнал службеник од внатрешна контрола

На 12.03.2026 во 14:50 часот во Скопје, на подрачјето на општина Аеродром, полициски службеници од СВР Скопје го лишија од слобода Д.С.(40) од Скопје, вработен во Јавно претпријатие „Комунална хигиена Скопје“, постапувајќи по претходна пријава дека околу 11:20 часот физички го нападнал Б.К.(48) од Скопје, додека извршувал службени дејствија во својство на внатрешна контрола во јавното претпријатие.

По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок.