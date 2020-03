Водич: Значи, не можете да одите во музејот. Но, можете да го донесете музејот до вас

САД- Како дел од широко распространетите напори да се запре ширењето на коронавирусот, многу од најголемите светски културни институции ги затворија своите врати. Музеите од целиот свет најавија привремени затворања, од музеите на Ватикан и во Њујорк музејот „Метрополитен“ до музеите Смитсонијан, музејот на уметноста во округот Лос Анџелес до Националниот корејски музеј за модерна и современа уметност. Музејот Лувр во Франција се затвори на неодредено време, откако накратко повторно се отвори пред јавноста, а најави дека ќе се одложат две претстојни изложби.

Затворањето донесе со себе сериозни последици. Покрај потенцијалните влијанија врз идните постави на музејските изложби, многу музејски работници се плашат од тоа како затворањето може да влијае на нивната финансиска стабилност.

И додека последиците за посетителите на музејот се несомнено помалку сериозни, затворањето на овие институции потсетува на важноста на местото на музејот во општеството за време на потреба. Истражувањата покажаа дека гледањето уметност може да го намали стресот и вознемиреноста, да ја зголеми мотивацијата и да послужи како засилувач на расположението. Една студија покажа дека посетата за ручек на уметничка галерија значително го намалува стресот кај посетителите. Во серија експерименти, Семир Зеки, професор по невроаестетика на Универзитетскиот колеџ во Лондон, откри дека гледањето уметност може да му даде на некого исто задоволство како да е заљубен. И музеите исто така играат клучна улога во создавање на емпатија во светот. Тие го зачувуваат минатото, не потсетуваат на нашето место во сегашноста и ни даваат надеж за иднината.

Но, неможноста да се стапне во музеј за блиска иднина не треба да биде синоним за отсуство на уметност од животот на луѓето. Под хаштагот на Инстаграм #MuseumFromHome, културните институции споделија неколку информативни објави за нивните колекции и други уметнички дела во обид да продолжат да споделуваат знаење и култура со јавноста, и покрај затворањето. И, постојат многу други начини да ги направите вашите уметности и култури да се поправат од дома преку Интернет, да ги истражуваат музеите за кои инаку ќе треба да се посетат авиони.

Google Arts и Култура

Гугл соработува со над 500 музеи и галерии ширум светот, во обид да го зголеми пристапот до уметноста. Платформата им овозможува на корисниците да ги пребаруваат обележаните музејски колекции или да користат внатрешен Уличен приказ на Google за да талкаат галерии.

Некои од најбараните музеи во светот се наоѓаат на овој локалитет, вклучувајќи ги музејот Amsterdam’s Van Gogh Museum, New York’s Museum of Modern Art, Paris’ Musée d’Orsay, the National Gallery in London, the J. Paul Getty Museum in Los Angeles и South Korea’s National Museum of Modern and Contemporary Art.. Можете дури да ја доживеете познатата спирална рампа во музејот Гугенхајм во Њујорк.

Ако бесконечното движење на потенцијалните страници за виртуелно посета се чувствува застрашувачко, топ 10-те музејски списоци на Google може да помогнат, или можете да барате музеј базиран на локацијата со помош на мапата. Можете исто така да пребарувате за дела од историска ера или од уметник.

Музејот Лувр

Најпопуларниот музеј во светот има и свое присуство на Интернет. Иако не толку високо-технолошки како Google Arts & Култура, им овозможува на виртуелните посетители да ја истражат колекцијата на египетските антиквитети на Лувр,— Лувр првично беше изградено како тврдина, а можете да ги видите старите столбови што го поддржуваа неговиот влеч и Galerie d’Apollon, една од најпознатите иконски и екстравагантни соби во Лувр, која првично беше дизајнирана да биде приемна сала за Луј XIV.

Смитсонијан Национален музеј за природна историја

Ако не ја сакате уметноста, туку природата, која ви е желба, виртуелните патувања на Музејот за природна историја може да бидат од интерес. Посета на постојаните, минати и тековни изложби на музејот, вклучувајќи ги и Пеперутскиот павилјон и африканскиот Буш слон во ронтудата на музејот.

Музејот Национален Тајсен-Борнемиза

Привремената Rembrandt and Portraiture in Amsterdam, претставата од 1590-1670 година во Музејот Национал Тајсен-Борнемица во Мадрид се отвори среде појава на коронавирус на 18 февруари. Иако сега е затворено за јавноста, музејот нуди виртуелна турнеја, па посетителите сепак можат доживејте ја првата изложба на Шпанија со портрети на Рембрант.

Галерија Дејвид Цвирнер

Кога се затвораат музеите и галериите, не се само експонатите што ги пропуштаат луѓето – има и разговори со уметниците, предавања за куратори и други специјални настани. За да помогне во пополнувањето на оваа празнина, галеријата Дејвид Цвирнер (со локации во Њујорк, Лондон, Париз и Хонг Конг), има неколку подкасти на кои се претставени уметници како Џеф Кунс и Алекс Да Корт .