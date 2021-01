Во вирално видео, Шварценегер ги спореди немирите во Капитол со настан што беше увертира на холокаустот

На видеото објавено на Твитер во неделата, кое брзо привлече милиони прегледи, Арнолд Шварценегер, филмската ѕвезда и поранешен гувернер на Калифорнија, ги спореди немирите во Капитол минатата недела со Кристалната ноќ (Kristallnacht), дивеењето во Германија во 1938 година во кое толпа инспирирана од нацисти гореше синагоги и уништуваше дуќани во сопственост на Евреите.

Седнат на маса и придружуван од американско и калифорниско знаме, Шварценегер ги изнесе своите искуства растејќи во Австрија по Втората светска војна со она на што беше сведок во САД.

„Бидејќи сум од Европа, видов од прва рака како работите можат да излезат од контрола“, рече тој, додавајќи дека иако другите може да стравуваат дека нешто слично може да се случи во САД, тој не сметаше дека ќе се случи.

„Верувам дека мора да бидеме свесни за ужасните последици од себичноста и цинизмот“, предупреди тој.

Шварценегер потсети дека растеле опкружени со мажи кои ја испиле „вината за нивното учество во најлошиот режим во историјата“. Неговиот татко, како и другите во соседството, се враќаше пијан дома еднаш или двапати неделно и „тој ќе врескаше и ќе нè удираше и ќе ја исплашеше мајка ми“, рече тој.

Болното сеќавање, рече тој, е она што тој не го споделувал толку јавно порано, но одлучил да го стори тоа за да ја потенцира „емоционалната болка“ што ја доживеале овие мажи од она што го виделе или направиле.

„Татко ми и соседите беа во заблуда со лаги“, рече тој. „И јас знам каде водат такви лаги“.

Шварценегер ја поврза про-Трамп толпата што упадна во Капитол со Кристалната ноќ, опишувајќи ги нападите против Евреите пред повеќе од 80 години извршени од „нацистичкиот еквивалент на Гордите момчиња (Proud Boys)“.

За неколку часа, 7-минутното видео привлече речиси 10 милиони прегледи на Твитер.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week’s attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021