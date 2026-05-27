Одборот за мир на Трамп досега не добил ниту еден долар од донаторите

Одборот за мир, кој со голема помпа го основа Доналд Трамп во јануари на Светскиот економски форум во Давос, сè уште не ги добил милијардите што ги вети. Организацијата, која беше промовирана како виртуелна замена за ОН, е празна, а самата се најде во правен и политички ќор-сокак, откако не успеа да ги спроведе ветените проекти за обнова на Појасот Газа, објавува „Фајненшел тајмс“.

Фондот основан за Советот за мир од Светската банка и одобрен од ОН не добил никакво финансирање од донатори, изјавија за весникот четири информирани извори. „Ниту еден долар не е депониран на сметката“, забележа еден од нив.

Според прес-секретарот на одборот и друго лице запознаено со ситуацијата, одборот почнал да прифаќа донации не преку фондацијата, туку директно на својата сметка во банката Џеј Пи Морган. Иако Светска банка бара да биде исвестена за финансиската состојба на фондацијата на донаторите и членовите на одборот, нема барања за транспарентност за сметката на Џеј Пи Морган. Ова значи дека Трамп може ефикасно да ги користи средствата таму како што смета за соодветно.

Одбор за мир, според неговиот портпарол, ќе достави финансиски извештај до својот управен комитет, кој вклучува претставници на администрацијата на Трамп и други советници, „кога ќе смета за соодветно“.

Мароко и ОАЕ префрлија 3 милиони и 20 милиони долари, соодветно, на банкарската сметка, при што средствата одат за поддршка на работата на пратеникот на Трамп за Газа и палестинскиот технократски комитет создаден од Одборот за мир за управување со Појасот.

Но, ниту една земја сè уште не ја платила членарината од 1 милијарда долари за „доживотно членство“ во Советот за мир, кој Трамп го опиша како една од „најзначајните“ меѓународни организации некогаш создадени. На неговата инаугурација, земјите ветија 7 милијарди долари за реконструкција на Газа, а Трамп ја објави намерата да обезбеди дополнителни 10 милијарди долари од Соединетите Држави.

Стејт департментот се подготвува да пренасочи 1,2 милијарди долари од средствата за помош наменети за други земји за проекти поврзани со одборот. Сепак, овие пари нема да бидат префрлени во фондот на одборот, објавува ФТ.

Висок помошник на еден од конгресмените изјави за весникот:

Ниту една од овие суми не е примена [од страна на одборот]. Ниту еден од нив не е под контрола на Одборот за мир. А Стејт департментот ни кажува дека никој не планира Одборот за мир да управува со овие средства.

„Откако овој одбор ќе биде целосно формиран, ќе можеме да правиме практично сè што сакаме“, изјави Трамп на церемонијата по повод основањето на Советот за мир. Тој испрати покани до 60 земји, 24 беа прифатени, а претставници од 19 учествуваа на церемонијата на потпишување.