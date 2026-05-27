Унгарскиот премиер Петер Маѓар ја преполови својата плата

Новиот премиер на Унгарија ја преполови сопствената плата и ги намали платите на своите министри во обид да ја врати довербата на јавноста, објави „Франкфуртер рундшау“.

За да „постави пример“ по години наводна корупција во владата, Петер Маѓар објави дека ќе ја намали својата годишна плата на 45,6 милиони форинти (128.040 евра), помалку од половина од 93,6 милиони (263.424 евра) што ги добиваше неговиот претходник Виктор Орбан.

Маѓар објасни дека намалувањето на платите ќе се однесува и на раководителите на државните претпријатија, како и на членовите на надзорните и советодавните тела. Според неговите пресметки, мерките би можеле да заштедат околу 140 милиони евра во текот на тековниот законодавен мандат. Покрај тоа, неговите министри ќе откријат дека нивните трошоци за гориво, сместување и персонал ќе бидат ограничени на 7 милиони форинти (19.712 евра) месечно, соопшти Маѓар.

„Секој ден скелети излегуваат од плакарите – не само скелети, туку понекогаш цели гробишта – во секое министерство“, рече Маѓар. „Имавме сомнежи и сè уште ги имаме, но мислам дека ситуацијата е полоша од која било од нашите претпоставки“.

Минатата недела, неговата партија Тиса го поднесе својот прв голем предлог за уставна промена за ограничување на бројот на мандати што можат да ги издржуваат шефовите на влади. Петер Маѓар во вторникот нагласи пред парламентот дека моќта, без разлика дали е локална или национална, не треба да трае вечно. Неограничената моќ, рече тој, на крајот ја губи својата контрола во секој демократски систем и во одреден момент повеќе нема разлика помеѓу државата, партијата и личните интереси на лидерот. Затоа мандатот на премиерот треба да биде ограничен на осум години, тврдеше тој, објави „Будапест тајмс“.

Предложената уставна промена, исто така, вклучува клаузула што би го забранила повторниот избор на оние кои веќе биле на власт осум години. Партијата го опиша потегот како „суштински“ за враќање на владеењето на правото. Исто така, се смета за мерка за спречување на политичкото враќање на Орбан, за кого пратениците на Тиса велат дека ја претворил нивната земја во „Петриева чинија на нелиберализмот“.