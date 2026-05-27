Зеленски му прати итно писмо на Трамп: „Ситуацијата е критична. Ве молам, помогнете“

Украинскиот претседател Володимир Зеленски испрати итно писмо до американскиот претседател Доналд Трамп во кое го предупредува за растечкиот недостаток на украински системи за воздушна одбрана, а особено на антибалистички одбранбени капацитети, пишува „Киев индепендент“.

Апелот доаѓа во време кога Русија ги засилува масовните воздушни напади врз Украина и јавно се заканува со нов бран напади со долг дострел врз Киев, вклучително и напади врз локации опишани од Москва како „центри за донесување одлуки“ на Украина.

„Што се однесува до противвоздушната ракетна одбрана, ние се потпираме на нашите пријатели“, се вели во писмото што го виде „Киев индепендент“. „Но, кога станува збор за балистичка ракетна одбрана, ние зависиме речиси исклучиво од САД“.

Според официјални лица, украинската амбасадорка во САД, Олја Стефанишина, го доставила писмото до Белата куќа, претседателот на Претставничкиот дом, Мајк Џонсон, и други членови на Конгресот.

Писмото, исто така, ја одразува растечката загриженост на Киев поради тешкотиите во набавката на оружје преку програмата „Приоритетна листа на барања за Украина“ (ПУРЛ), која им овозможува на сојузниците на НАТО да финансираат купување американско оружје за Украина.

„Сегашната динамика на испораките преку програмата ПУРЛ повеќе не одговара на реалната закана со која се соочуваме“, се вели во писмото. „Ве молам помогнете да се заштити украинското небо од руските ракети“.

„Во име на украинскиот народ, со почит ги молам претседателот и американскиот Конгрес да останат ангажирани“, се вели во писмото. „И да ни помогнат да го обезбедиме ова клучно средство за заштита од рускиот терор – ракетите ‘Патриот’ и дополнителните системи – за да ги запреме руските балистички ракети и другите ракетни напади.“

Најновиот напад на Русија од големи размери дополнително го истакна растечкиот притисок врз воздушната одбрана на Украина. Украинските воздухопловни сили објавија дека руските сили лансирале 90 ракети и 600 беспилотни летала за време на масовниот ноќен напад на 24 мај.

На 16 април, Зеленски му нареди на командантот на воздухопловните сили, Микола Олешчук, итно да контактира со партнерските земји кои ветија ракети „Патриот“ и други залихи од воздушна одбрана, со оглед на тоа што залихите на пресретнувачи на Украина продолжуваат да се намалуваат. Таа директива следеше по предупредувањето на Зеленски дека залихите на ракети „Патриот“ произведени во САД достигнале критично ниво.

Москва сè повеќе ја поврзува воената ескалација со јавни закани. Така, на 25 мај, Русија објави планови за нова серија масовни напади со долг дострел врз Киев, опишувајќи ги како одмазда за украинскиот напад во окупираниот регион Луганск.

Русија тврдеше дека украинскиот напад погодил студентски дом, додека Киев рече дека целта бил руски команден центар за беспилотни летала.

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров му рече на американскиот државен секретар Марко Рубио во телефонски разговор на 25 мај дека Москва планира напади врз украинските „центри за донесување одлуки“ и го повика Вашингтон да ја евакуира амбасадата на САД во Киев.

Во своето писмо, Зеленски сепак изрази увереност дека небото над Украина може да биде заштитено. „Повеќето руски ракети можат да бидат запрени“, рече тој.