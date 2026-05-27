Трамп: Не ми е гајле за среднорочните конгресни избори

Претседателот на САД, Доналд Трамп, во средата изјави дека „не е задоволен“ од преговорите со Иран за договор за завршување на војната и дека не го интересира ефектот на конфликтот врз среднорочните избори, бидејќи победи на прелиминарните избори во вторник.

„Тие многу сакаат да постигнат договор. Досега не стигнале до таму“, рече Трамп за Иран за време на состанокот на кабинетот во Белата куќа. „Не сме задоволни од тоа, но ќе бидеме. Ќе бидеме или ќе мора само да ја завршиме работата“.

Тој рече дека Иран „мислел дека ќе ме надвладее“ поради тоа како продолжувањето на војната би можело да влијае на ноемвриските избори.

„Не ме интересираат среднорочните избори“, рече тој. „Видете, што се случи синоќа (примарните избори во Тексас – н.з.). Тоа беше вовед во среднорочните избори. Луѓето го разбираат тоа. Тие го знаат тоа многу едноставно: Иран не може да има нуклеарно оружје“.

Трамп подоцна рече дека мисли дека разговорите „одат многу добро“ и дека Иран „мислам дека почнува да ни ги дава работите што мора да ни ги даде“. Но, тој ја повтори својата закана дека САД би можеле да одговорат со воена моќ.

„Ако не го сторат тоа, тогаш човекот од левата страна ќе ги заврши“, рече тој, осврнувајќи се на министерот за одбрана Пит Хегсет.

Трамп не зборуваше конкретно за извештајот од иранските државни медиуми дека Иран и САД во средата имаат план од шест точки, во кој наводно се вели дека американската морнарица ќе ја укине блокадата на клучното иранско пристаниште во близина на Ормускиот теснец, тесен воден пат што ги поврзува Персискиот Залив и Оманскиот Залив преку кој тече една петтина од светските резерви на нафта. Иран ефикасно го блокираше теснецот од почетокот на војната, предизвикувајќи вртоглаво зголемување на цените на нафтата.

Двајца ирански извори во Техеран, запознаени со разговорите, исто така рекоа дека САД и Иран се согласиле со рамката, додавајќи дека нејзиниот фокус е на решавање на непосредните загрижености, а воедно им се дава време на двете страни да преговараат за траен договор за завршување на војната.

Но, Белата куќа не го потврди меморандумот или деталите од иранските државни медиуми. Брзиот одговор на Белата куќа ги отфрли извештаите за рамката претходно на Икс, нарекувајќи ја „целосна измислица“.

Одговарајќи на прашање на состанокот на кабинетот за повторното отворање на теснецот, претседателот рече дека водниот пат „ќе биде отворен за сите“.

„Никој нема да го контролира“, рече тој. Но, САД ќе „внимаваат на него“.

Државниот секретар Марко Рубио рече за време на состанокот на кабинетот дека специјалниот претставник на САД Стив Виткоф, зетот на Трамп, Џаред Кушнер, и потпретседателот Џ.Д. Венс „биле многу вклучени“ во преговорите.

„Мислам дека има одреден напредок и одреден интерес, и ќе видиме во следните неколку часа и денови дали може да се постигне напредок“, рече Рубио.