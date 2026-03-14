Во тетовско Џепчиште уапсен 15 годишник за закани со убиства и поставување бомби

14/03/2026 14:15

 СВР Тетово соопшти дека вчера е приведен 15 годишник од тетовско Џепчиште под сомнение дека испраќал закани дека ќе постави експлозивна направа и ќе изврши напад во средно училиште во Тетово. 

Тој е лишен од слобода вчера околу 14 часот кога полициски службеници од СВР Тетово, постапувајќи по судска наредба, извршиле претрес во дом и помошни простории сопственост на неговиот татко Б.М. (44) од с. Џепчиште.

-При претресот биле пронајдени предмети за кои постои сомнение дека потекнуваат од кривично дело. За време на претресот присуствувале и претставници од Центарот за социјални работи Тетово. Во врска со случајот, лишен од слобода е неговиот 15-годишен син, поради сомнение дека испраќал закани дека ќе постави експлозивна направа и ќе изврши напад во средно училиште во Тетово, информира СВР Тетово. 

По целосно документирање и расчистување на случајот, ќе биде поднесена соодветна пријава.Вчера за слични закани беше приведен и 18 годишник од Палатица. 

