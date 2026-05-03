Во Србија успешно завршена потрагата по исчезнатата малолетничка

03/05/2026 08:46

Белград– Српскиот министер за внатрешни работи Ивица Дачиќ синоќа изјави дека со брза и ефикасна реакција на полицијата успешно е завршена потрагата по малолетната Дуња Нециќ од Нови Сад, чие исчезнување беше пријавено на 29 април.

„Благодарение на навремената дојава од граѓаните и добрата координација на полициските служби, девојчето е пронајдено вечерва во возот на релација Белград – Петроварадин. Особено е важно што и таа и малолетникот кој бил со неа се пронајдени во добра општа состојба“, наведе Дачиќ во соопштението.

Според него, системот за итно известување на јавноста „Пронајди ме“, кој беше активиран претходно вчера, уште еднаш ја покажа својата важност и ефикасност, пренесе Бета.

– Министерството за внатрешни работи останува целосно посветено на безбедноста на децата и на сите граѓани. Им честитам на сите припадници на полицијата кои учествуваа во оваа акција, како и на граѓаните кои со своето одговорно однесување помогнаа оваа ситуација успешно да се реши – додаде Дачиќ. 

Поврзани содржини

Српските туристи летово може да куртулат од EES при влез во Грција
Кампањата за предвремените парламентарни избори во Косово ќе започне на 28 мај
Од денес слободно движење меѓу Косово и Албанија
Жесток 1 Мај во Истанбул: Демонстрантите се судрија со полицијата, голем број апсења
Иронично: Гореше магацин за противпожарни апарати во Пула
Евростат: Словенија со една од најниските стапки на сиромаштија во ЕУ
ЕУ ги суспендираше сите финансиски исплати од Планот за раст за Србија
Штрајк и протести во Грција по повод Денот на трудот

Најчитани