Во „Остен“ изложба на карикатури од членовите на Хрватското друштво на карикатуристи

Во Галерија „Остен“ вечер ќе се отвори изложба на карикатури од членовите на Хрватското друштво на карикатуристи.

На изложбата ќе учествуваат Франо Чебало, Миро Георгиевски, Мирослав Геренчер – Геро, Роко Иџојтиќ, Драгутин Ковачевиќ – Дадо, Крешимир Квештек, Милан Лекиќ – Лекс, Мила Лончар, Мојмир Михатов, Живко Нимац, Зринка Остовиќ, Петар Писместровиќ, Никола Плечко – Ник Титаник, Зденко Пухин, Среќко Пунтариќ, Предраг Рајчевиќ, Иван Саболиќ, Даворин Трговчевиќ.

Публиката на изложбата ќе има можност да ужива во богат избор на карикатури, знаејќи дека зад секое дело лежи не само вештината на уметникот, туку и трајното пријателство помеѓу Хрватското здружение на карикатуристи и ОСТЕН Скопје.

Со години, „Остен“-Скопје и Хрватското здружение на карикатуристи (Hrvatsko društvo karikaturista – HDK) негуваат длабока и трајна соработка вкоренета во меѓусебно почитување на уметноста на карикатурата. Оваа изложба не е само презентација на исклучителни дела; таа е прослава на долгогодишно пријателство и професионален сојуз што ги донесе хрватските карикатуристи во галеријата ОСТЕН во повеќе наврати. Преку заеднички изложби, размени на карикатуристи и заедничко учество на меѓународни фестивали, ОСТЕН Скопје и ХДК постојано ја потврдуваат моќта на визуелниот хумор и сатирата да ги надминат границите. Сегашната изложба уште еднаш сведочи за оваа плодна соработка.

– ОСТЕН Скопје одамна го има препознаено исклучителниот квалитет на хрватската карикатура. Преку изложби, заеднички каталошки публикации и присуството на членовите на ХДК во Светската галерија на карикатури во организација на Остен (на која многумина од нив се многукратно наградувани), нашите две институции изградија мост помеѓу Скопје и Загреб – мост кој зајакнува со секоја нова средба. Затоа, оваа изложба не е изолиран настан, туку продолжение на цврсто партнерство. Изложените дела ја одразуваат не само индивидуалната брилијантност на хрватските карикатуристи, туку и заедничката визија на две организации посветени на промовирање на графичкиот хумор како витална форма на визуелната култура на изразување, велат од Галерија „Остен“.

Повеќе информации за работата на друштвото може да се најдат на веб-страницата www.hdk.hr и на Фејсбук профилот.