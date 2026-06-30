Во гасењето на големиот пожарот кај Велес попладнево вклучен воздухоплов на ДЗС

30/06/2026 17:54

Попладнево околу 16 часот воздухолов ер-трактор на Дирекцијата за заштита и спасување се вкучи во гасењето на големиот пожар кој денеска околу 10:40 часот избувна на раскрсницата на експресниот пат Велес – Штип, десно под Градската депонија и кој потоа се распламти и зафати голема територија со повеќе краци на ширење. Пожарот се уште гори и покрај брзата и непрекината интервенција на пожарникарите со неколку екипи од Територијалната противпожарна единица од Велес заедно со екипи на ЈКП „Дервен“ кои им помагаат на пожарникарите, информира за МИА директорот на ДЗС Стојанче Ангелов. Како што посочи, испраќањето на воздухопловот на терен било во координација со Центарот за управување со кризи.

Инаку, пожарот има зафатено поголема површина со ширење во неколку правци. Огнот со еден крак тргнал кон место викано Саботна Вода од каде се префрлил и на место викано Трите Дола, а во моментов е многу близу и до место викано Цариер, а еден крак е и кон село Караслари.

Опожарена до овој момент е голема површина на сува трева, на лозја, на дрвја од овоштарници, а настрадале и пчелни сандаци, додека од чадот не може да се види во каква состојба се изградените викендици, куќи и помошни објекти.

Од Јавно комунално претпријатие „Дервен“ информираат дека нивни вработени им помагаат на пожарникарите во гаснењето на пожарот што зафати област со ниска вегетација во близина на градската депонија и обезбедена е цистерна за дотур на вода за гаснење на пожарот. Воедно тие го зголемиле  е и бројот на вработени на градската депонија со цел да се спречи пожарот да се префрли на самата депонија.

И покрај надвиснатите облаци над овој реон се уште не врне. Во моментов воздухопловот ер-трактор на ДЗС надлетува на целиот терен и го гасне пожарот. 

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