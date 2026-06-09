Во Америка, жени биле затворени во вила и принудени да снимаат содржина за OnlyFans

Полицијата во американската држава Вашингтон откри вознемирувачки случај на трговија со луѓе откако извршила рација во куќа за која соседите верувале дека е само место за неконтролирани забави. Истрагата открила дека вилата Белвју наводно била местото каде што жените биле злоупотребувани и принудени да снимаат содржина за возрасни, објавува Live 5 News.

Соседите ја повикувале полицијата со месеци

По недели преполни улици, бучни забави и постојани повици до полицијата, соседите конечно чувствуваат олеснување. Проблемите во инаку мирната населба започнаа минатата есен, кратко откако новите жители се преселија во луксузната вила.

„Почнаа да организираат забави секоја сабота навечер“, рече еден сосед, кој побара да остане анонимен од безбедносни причини. „Луѓето само излегуваа од своите автомобили. Некои од нив мавтаа со шишиња вотка и правеа бучава на улицата на пат кон дома.“

Собирите брзо станаа неподносливи, а една соседка проценува дека таа повикувала полиција речиси секој викенд од август минатата година. „Стана вистинска непријатност бидејќи никој не можеше да се помрдне. Затоа сите почнавме да повикуваме полиција“, рече таа.

Зад забавите имаше куќа за снимање содржини за OnlyFans

Додека сите мислеа дека станува збор за хаотична куќа за забави, полицијата во Белвју откри дека вистината е многу посериозна. Рацијата беше спроведена во зори во четврток како дел од истрагата за трговија со луѓе. Според судските документи, детективите веруваат дека имотот функционирал како продукциска куќа за платформата OnlyFans.

Истражителите пронајдоа повеќе од 300 мобилни телефони, повеќе од 50 лаптопи, тетратка со имињата на жените и нивната заработка, табла на која пишуваше „План за содржина“ и финансиски документи на имотот. Полицијата, исто така, заплени неколку луксузни возила.

Жртвите велат дека биле тепани и принудени да работат

Судските документи велат дека неколку жени биле регрутирани за да создаваат содржина за возрасни на страници како OnlyFans и Chaturbate. Им биле ветени илјадници долари месечни рати, но тие им кажале на детективите дека им е блокиран пристапот до сметките и дека не можат да пристапат до парите што ги заработиле.

Жртвите исто така велат дека осомничените ги принудиле да поминат најмалку осум часа на ден разговарајќи со „фанови“, заедно со дополнителни часови видео снимање. Кога се спротивставиле на барањата за работа, велат дека осомничените им се заканувале, ги тепале и физички ги ограничувале.

За време на рацијата во четврток, полицијата уапсила човек поврзан со истрагата. Тој бил задржан со кауција од 5 милиони долари и треба да се појави на суд во понеделник. За соседите, истрагата го претвори она што тие го сметале за едноставна непријатност во нешто многу потемно, а прашањата што ги мачеле со месеци се одговорени на начини на кои никогаш не очекувале. Сепак, по месеци гужви, сообраќај и бессони викенди, мирот се врати во соседството.