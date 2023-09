ВМРО-ДПМНЕ: СДСМ и ДУИ не се способни трева на готов стадион да одржат

СДСМ и ДУИ не се способни трева на готов стадион да одржат, а не пак Македонија во ЕУ да ја однесат, попрачаа денес во реакција од ВМРО-ДПМНЕ по вчерашниот натпревар на репрезентациите на Македонија и на Италија.

“Playing on a pitch like this could be dangerous. We knew it was going to be a tough game but on this field it becomes even tougher.” – Ciro Immobile

