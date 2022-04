(Видео) Воени закани на руската телевизија: колку време ѝ треба на ракетата „Сатана 2“ да стигне до Лондон и Берлин

На руската програма Русија 1, водителката на емисијата 60 минути Олга Скабеева и Алексеј Журављов, пратеник во Думата, зборуваа за тоа за колку секунди интерконтиненталната балистичка ракета „Сармат“ треба да стигне до главните градови на Велика Британија, Германија и Франција, земји кои ја снабдуваат со оружје Украина.

„Сармат“ е нова тешка интерконтинентална балистичка ракета и се очекува Русија да ја опреми секоја со десет или повеќе боеви глави. Русија неодамна успешно тестираше ракета која во круговите на НАТО го има озлогласениот прекар Сатана 2 или Сатановиот син.

„Еден Сармат и Британските острови не постојат“

„Еден Сармат и толку – Британските острови постојат, Британските острови повеќе не постојат. Сериозен сум“, рекол Журавлев, пренесува порталот Правда.

Пратеникот од Думата, Евгениј Попов од партијата Единствена Русија предупреди дека и Британија има нуклеарно оружје, а во случај Русија да ја искористи ракетата „Сармат“, „никој нема да преживее, никој нема да остане на планетата“.

„Никогаш не кажувај никогаш“, одговори Журавлев.

„Ќе почнеме од почеток“, коментира Скабеева. Таа изјави дека времето на летот на „Сармат“ од Калининград до Берлин е 106 секунди, од Калининград до Париз – 200 секунди, а до Лондон – 202 секунди.

„Сметајте ја секоја секунда“

Во етерот беше прикажана графика со натпис „Време на лет на ракетите RS-28 Sarmat до главните градови на земјите кои ја снабдуваат Украина со најмногу оружје“.

„И на нив (западните земји) треба да им се покаже оваа слика. Бројте ја секоја секунда. За што ќе имате време? Ало, сè пристигна“, рече Журавлев.

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn’t seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 28, 2022