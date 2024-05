(Видео) Страшни поплави во Бразил, повеќе од 30 лица го загубија животот, 60 се водат како исчезнати

Повеќе од 30 лица го загубија животот во поплавите во јужен Бразил, 60 лица се водат како исчезнати, а околу 15.000 жители се евакуирани.

Брана на хидроелектрана во бразилската држава Рио Гранде до Сул се урна поради поплавите предизвикани од неколкудневните обилни дождови, а најмалку 500.000 луѓе останаа без струја и чиста вода, јавува Би-Би-Си.

The death toll from heavy rains in Brazil’s southernmost state of Rio Grande do Sul rose to 29, local authorities said, as the state government declared a state of public calamity to handle the situation https://t.co/N5H0FWQbOT pic.twitter.com/mEoI8HbIXj — Reuters (@Reuters) May 3, 2024

Во акцијата за пребарување и спасување беа вклучени и хеликоптери, а во некои населби жителите се качија на покривите на нивните поплавени домови.