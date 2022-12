(ВИДЕО) Швајцарски уметник го осветли Киев

Швајцарскиот сликар Гери Хофстетер му дал на Киев зрак светлина среде темнината, претворајќи ја црквата Св. Андреа во голем екран.

Киев последните денови речиси целосно функционира на генератори поради уништената електрична инфраструктура.

Swiss painter Gerry Hofstetter gave Kyiv a ray of light amid darkness, by turning the historic St. Andrew Church into a big screen.

It was beautiful!#StandWithUkraine pic.twitter.com/6NUSqxQww1

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) December 23, 2022