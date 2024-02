(Видео) Ранети и оставени украинските војници разменуваа очајнички пораки додека паѓаше Авдиевка

Авдиивка беше на првата линија на војната меѓу Киев и Москва речиси една деценија. Таму со месеци се водеа жестоки борби по целосната инвазија на Украина од страна на Русија пред речиси две години. Кога украинската војска го напушти градот во саботата, и ја предаде најважната победа на Русија во последните неколку месеци, тоа беше брзо и безмилосно.

„Оставете ги 300-те (ранетите)“, наводно му било наредено на еден војник, „и запалете сè“.

Неколку часа откако руските војници ги подигнаа своите знамиња над Авдиивка, се појави една ужасна приказна за неколку повредени војници кои не успеаја да избегаат – а подоцна беа убиени додека руските војници стигнаа до нивната позиција. Украинските војници таму беа дел од 110-та посебна механизирана бригада, заземајќи ја позицијата позната како Зенит. Додека руските сили напредуваа низ Авдиивка минатата недела, Зенит беше под силен напад.

Војниците стационирани таму правеле очајнички обиди да избегаат од урнатините на градот, според Виктор Билиак, еден од војниците. Во долга и често мрачна објава на Инстаграм, Билиак ја опиша опасната рута што претстоеше.

This is what Avdiivka looks like after months of assaults by Russian troops.

After the retreat, the Ukrainian Armed Forces are reinforcing their positions near the city.

📹: DW pic.twitter.com/QG25Mo3nZm

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 20, 2024