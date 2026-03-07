(Видео) Погоден луксузен облакодер: Итна евакуација на дел од Дубаи

07/03/2026 21:22

Луксузен станбен облакодер во Дубаи е погоден од остатоци од дрон за кој се сомнева дека доаѓа од Иран. Тој бил пресретнат од силите на Обединетите Арапски Емирати, потврдија официјални лица.

Фотографиите и снимките покажуваат чад како се издига од облакодерот „23 Марина“, кој е висок 392,8 метри, има 88 ката и повеќе од 280 станбени единици.

Зградите околу Дубаи Марина беа евакуирани по нападот, а жителите на Дубаи и Абу Даби добија предупредувања на своите мобилни телефони за претстојни ракети, објави CNN.

Иран продолжи да лансира ракети и беспилотни летала кон цели низ Заливот, и покрај претходното извинување од претседателот Масуд Пезешкијан, кој, осврнувајќи се на претходните напади, рече дека земјата „веќе нема да напаѓа соседни земји ниту да лансира ракети освен ако нападот врз Иран не потекнува од тие земји“.

Канцеларијата за медиуми на Дубаи потврди дека остатоците се резултат на успешна операција за пресретнување и „предизвикале мал инцидент“ на фасадата на станбен облакодер.

Остатоци паднале и врз возило во областа Барша, при што возачот бил убиен, со што бројот на жртви во Обединетите Арапски Емирати од почетокот на војната се искачил на четири. Властите соопштија дека сите биле странски државјани.

Тие додадоа дека ситуацијата е под контрола и дека нема пријавени повредени.

