(Видео) Погледнете го изразот на лицето на рускиот министер за одбрана по заканата на Путин со нуклеарно оружје

Камерите ја снимија реакцијата на рускиот министер за одбрана откако рускиот претседател Владимир Путин нареди во неделата руските нуклеарни сили да се подигнат на високо ниво на подготвеност.

Рускиот претседател Владимир Путин во неделата нареди руските нуклеарно вооружени сили да се подигнат на високо ниво на подготвеност. Тој се осврна на агресивните изјави на НАТО и економските санкции против Москва, пренесува Дневник.хр.

„Им наредувам на министерот за одбрана и на началникот на Генералштабот да ги стават силите за да ја одвратат руската армија во борбена готовност“, рече Путин на состанокот со воените лидери.

„Разбирам“, кратко одговори министерот за одбрана Сергеј Шојгу, чиј израз на лицето набрзо стана вирален на социјалните мрежи.

Putin: “Western countries aren’t only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia’s deterrence forces to a special regime of duty.” pic.twitter.com/AC1yHncqZc

— max seddon (@maxseddon) February 27, 2022