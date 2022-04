(Видео) Ова остана од руската војска по повлекувањето кај Киев

Објавено е видео кое покажува што остана од руските тенкови, вооружување и возила по повлекувањето кај Киев.

Видеото е снимено од репортер на германски „Билт“.

Пред неколку дена почна повлекувањето на руските сили кај Киев за што и Украина и Западот рекоа дека е прегрупирање по големите загуби кои Русите ги доживеаја.

We are just outside Kyiv. Thats what happened with the russian army when they were fighting for the capital. pic.twitter.com/lXFDeb31sA

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) April 2, 2022