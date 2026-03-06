Видео од Белата куќа го запали интернетот: Пастори се молат за Трамп

06/03/2026 12:16

Група христијански пастори се собраа во Овалната соба на Белата куќа за да се молат за американскиот претседател Доналд Трамп, додека американско-израелската воена операција против Иран влегува во втората недела. Според достапните податоци, досега во судирите се убиени повеќе од илјада луѓе.

Видео од молитвениот собир беше објавено на социјалните мрежи од заменик-шефот на Генералштабот на Белата куќа, Ден Скавино. Видеото го прикажува пасторот како води молитва и бара „божествено водство и заштита“ за американскиот претседател.

Во молитвата се споменуваат и американските војници вклучени во операциите.

„Се молам за ваша милост и ваша заштита над него. Се молам за ваша милост и ваша заштита над нашите војници и сите мажи и жени кои служат во нашите вооружени сили“, рече пасторот.

Реакции на социјалните мрежи

Соопштението од Белата куќа предизвика бројни реакции на платформата X. Некои корисници се сетија на пасус од Евангелието по Матеј кој зборува за начинот на молитва.

„Кога се молите, не бидете како лицемерите.“ Тие сакаат да се молат стоејќи во синагогите и на аглите на улиците за да ги видат луѓето. Вистина ви велам, тие ја примија својата награда. Но, ти, кога се молиш, влези во својата соба, затвори ја вратата и помоли се на твојот Отец, Кој е во тајност. И твојот Отец, Кој гледа во тајност, ќе те награди“, се вели во шестата глава од Евангелието според Матеј.

Поврзани содржини

Русија и Украина разменија по 300 воени заробеници
Иранска курдска група нападната со беспилотни летала
САД привремено ќе укинат дел од санкциите за Индија да може да купува руска нафта
Трамп: Иран се обидува да постигне договор, но малку е доцна за тоа
Шведски министер: Европа не може да си дозволи нова бегалска криза
Финската влада планира да ја укине целосната забрана за нуклеарно оружје на нејзино тло
Трамп: Не сум загрижен за зголемувањето на цените на бензинот поради војната со Иран
Војната на Блискиот Исток ја загрозува политичката иднина на Мелони

Најчитани