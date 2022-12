(Видео) Немири во Париз по убиствениот напад

На улиците во Париз во моментов владее хаос, по конфликтот меѓу полицијата и припадниците на курдската заедница, чии сонародници денеска беа убиени во пукотница.

Осомничениот 69-годишен маж е ранет и уапсен. Парискиот обвинител рече дека осомничениот неодамна бил ослободен од затвор откако нападнал мигранти кои живееле во шатори и дека инспекторите истражуваат можни расистички мотиви за пукањето.

Судирите избија неколку часа по пукањето, додека членовите на курдската заедница извикуваа слогани против турската влада по што полицијата употреби солзавец за да ја растера се повознемирената толпа.

Запалени се голем број корпи за отпадоци низ градот.

Тензиите настанаа додека министерот за внатрешни работи Џералд Дарманин разговараше со новинарите во близина.

Дарманин рече дека напаѓачот очигледно имал за цел странци, но дека полицијата во оваа фаза нема докази дека тој конкретно имал за цел да ги повреди Курдите.

Дарманин ќе одржи посебен состанок во вечерва за да ги оцени заканите против курдската заедница во Франција.

Following the shooting earlier today in which 3 Kurdish decent immigrants were killed by a Turkish man, Kurds began to riot in Paris and in other French cities. pic.twitter.com/WTk8T0zgQ9

— Glynis Filyaw (@GlynisFilyaw) December 23, 2022