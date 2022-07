(Видео) Најмалку пет мртви во одрон на глечер во Италија

Најмалку петмина загинаа во лавина на Доломитите, објави денеска попладне центарот за спасување на регионот Венето.

Уште осуммина се повредени откако глечер се излизга по падините на планината Мармолада на северот на Италија, а пет хеликоптери и неколку спасувачки екипи со кучиња беа во потрага по луѓето под снегот.

До одронот дошло на алпскиот врв кој се вика Мармолада, а висок е нешто повеќе од 3.300 метри.

„За жал, пет лица се најдени мртви“ рече портпаролката на итната служба Михела Канова за АФП, додавајќи дека бројот на повредени останува привремен.

Повредените планинари, вклучувајќи и едно лице во критична состојба, префрлени се во неколку болници во околината, велат спасувачите.

Локалната итна служба напиша на Твотер дека постои сомнеж оти 15 планинари имало во групата на местото каде се урнал глечерот.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.

We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.

Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP

— Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022