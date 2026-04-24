Норвешка планира забрана за социјални мрежи за деца под 16 години

24/04/2026 09:11

Норвешката влада најави дека ќе предложи закон со кој ќе се забрани користење на социјалните мрежи за деца помлади од 16 години, а технолошките компании ќе имаат обврска да ја проверуваат возраста на корисниците.

Премиерот Јонас Гар Стјоре изјави дека целта на оваа мерка е да се обезбеди детство во кое децата ќе растат без прекумерно влијание од дигиталните платформи и алгоритмите.

Тој нагласи дека станува збор за значаен чекор кон заштита на дигиталниот живот на младите и нивниот развој.

Според најавите, владата планира предлог-законот да го достави до парламентот до крајот на годината, по што ќе следи расправа за негово усвојување. 

