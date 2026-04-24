Норвешка планира забрана за социјални мрежи за деца под 16 години

Норвешката влада најави дека ќе предложи закон со кој ќе се забрани користење на социјалните мрежи за деца помлади од 16 години, а технолошките компании ќе имаат обврска да ја проверуваат возраста на корисниците.

Премиерот Јонас Гар Стјоре изјави дека целта на оваа мерка е да се обезбеди детство во кое децата ќе растат без прекумерно влијание од дигиталните платформи и алгоритмите.

Тој нагласи дека станува збор за значаен чекор кон заштита на дигиталниот живот на младите и нивниот развој.

Според најавите, владата планира предлог-законот да го достави до парламентот до крајот на годината, по што ќе следи расправа за негово усвојување.