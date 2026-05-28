Лекари и медицинските сестри умираат на првата линија против еболата

Кога д-р Владимир Мадуали почина од ебола во раните утрински часови во неделата, тој беше четвртиот член на персоналот во неговата болница кој настрада за толку дена. Два дена подоцна, неговиот колега д-р Тибендерана Като Блејз исто така почина од болеста во медицинскиот центар Бунија Евангелист, во Демократска Република Конго.

Мадуали дипломирал на Универзитетот во Бунија пред само три години и работел во регионот Рвампара, една од областите во источната покраина Итури во ДРК најтешко погодена од ебола. Триесетгодишникот починал во изолациониот центар во Рвампара, каде што поминал два дена на кислородна терапија, според неговото семејство.

„Тој беше некој кој беше длабоко посветен на правење разлика во животите на заедниците“, вели неговиот колега д-р Ричард Локуду, медицински директор на болницата Монгбвалу, оддалечена 70 км од главниот град на Итури, Бунија. „Тој беше посветен на својата работа.“

Откако беше идентификувана епидемијата овој месец, Локуду вели дека уште пет члена од неговиот персонал се заразиле од вирусот, од кои тројца починале, иако тестирањето за болеста сè уште не ги утврдило точниот број на инфекциите и смртни случаи.

„Веќе изгубивме три медицински сестри во нашата болница. Претпоставуваме дека биле во контакт со носители на ебола. Резултатите од тестовите може да ги потврдат или побијат овие претпоставки. Овие медицински сестри работеа тука со страст и, за жал, повеќе не се со нас“, вели Локуду, кој додава дека другите две медицински сестри се уште се многу болни.

Локуду вели дека условите под кои работат во борбата против еболата се „несигурни и мачни“.

„Ние кои се бориме против еболата работиме како војници. Можно е и други, вклучувајќи ме и мене, да го следат Владимир утре. Се бориме за истата кауза: да спасиме човечки животи од оваа епидемија на ебола“, вели тој.

Мадуали е роден во Кисангани, североисточна ДРК, второ дете на неговата мајка. Тој заминал во 2019 година за да се пресели речиси 400 милји во Бунија за да продолжи со студиите во градот. Неговата смрт го уништила неговото семејство, каде што тој бил главен хранител.

Хосуе Мадуали, неговиот помлад брат, вели: „Тој беше страствен за медицината. Уште од мал ја гледаше својата иднина само во медицината. Затоа студираше математика и физика во средно училиште и медицина на универзитет – со цел да спаси животи.“

Нивната тетка отворила мал ресторан во Кисангани за да собере пари за школарината, вели тој. „Тоа беше со крајна цел еден ден да стане корисен за општеството.“

Тројца волонтери од Црвениот крст на Конго, кои работат во болницата Монгбвалу во Итури, исто така починаа во текот на 11 дена. Се верува дека се заразиле со ебола додека преместувале тела.

„Се верува дека волонтерите – Аликана Удумуси Аугустин, Сезабо Катанабо и Аџико Чандиру Вивијане – се заразиле со вирусот ебола на должност, додека извршувале активности за справување со мртви тела како дел од хуманитарна мисија неповрзана со еболата“, се вели во соопштението на Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина во саботата.

Најавувајќи дека шефот на Светската здравствена организација (СЗО), Тедрос Аданом Гебрејесус, ќе ја посети земјата за да биде сведок на одговорот на терен, Министерството за здравство на Конго во вторникот соопшти дека повеќе од 900 сомнителни и 220 смртни случаи се пријавени од 25 мај во провинциите Северен и Јужен Киву и Итури.

Според здравствените работници, епидемијата на ебола – 17-та во ДРК откако вирусот првпат беше идентификуван во 1976 година, овој пат од нов сој – не беше брзо откриена. Се смета дека ова придонело за нејзиното ширење. СЗО ги повика земјите соседи на ДРК да се координираат.

Локуду вели: „Проблемот е што болеста не беше препознаена на самиот почеток. Дури кога ги забележавме смртните случаи на луѓе на првата линија, сфативме дека проблемот станува сè посериозен и дека треба да истражиме за да откриеме што предизвикува бран смртни случаи.“

Коко Буроко, аналитичар за меѓународни односи, верува дека повлекувањето на западните програми за помош за развој ја зголемило ранливоста на руралните заедници на ебола.

„Повеќето африкански земји чии здравствени сектори не напреднале се потпираат на меѓународна помош. Во земја како ДРК, здравствените услуги ги водат бројни организации. Многу невладини организации во секторот за развој беа финансирани од УСАИД, кој повеќе не постои“, вели тој.

Жан-Жак Тамфум Мујембе, раководител на Националниот институт за биомедицински истражувања и ко-откривач на вирусот ебола во 1976 година, ја призна заканата за персоналот на првата линија во борбата против еболата.

„Нема лек за оваа болест“, вели тој. „Заедно со нашите партнери, размислуваме како да ги заштитиме оние на првата линија, вклучувајќи ги и здравствените работници.“

Хосуе Мадуали вели дека кога последен пат разговарал со својот брат, младиот доктор бил шокиран кога помислил дека можеби се заразил со ебола. „Меѓу работите од кои најмногу се плашеше беше смртта. Кога бил примен во болница, не верувал дека може да има ебола“, вели тој.

„Кога беше позитивен на тестот за ебола, беше психолошки уништен“, вели неговиот брат, но додава: „Кога беше однесен во изолација во болницата Монгбвалу, ми кажа дека има поголеми шанси да ја преживее оваа опасна болест.“

Мадуали се надева дека лидерите на ДРК ќе ја почитуваат работата што ја направиле неговиот брат и другите здравствени работници. (Гардијан)