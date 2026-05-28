Шпанскиот премиер Санчез е на јажиња по скандалите за корупција

Удиран од корупциски кризи и тешки порази на регионалните избори, шпанскиот премиер Педро Санчез го губи тлото под нозете.

Истражителите во средата извршија рација во седиштето на неговата Социјалистичка партија во истрага за злоупотреба на партиските средства. Тоа само по себе би било доволно лошо, но е само најновата епизода во метежот од корупциски скандали што ја оптоваруваат партијата.

Конзервативниот опозициски лидер Алберто Нуњез Феихо рече дека владата сега е во „смртни агонија“ и побара Санчез да поднесе оставка и да распише избори. „Уште колку рации? Уште колку мито?“, праша тој.

Засега, кревката коалиција на Санчез се држи цврсто, но станува сè понезгодно за неговите сојузници да останат со него, бидејќи обемот на наводната корупција во Социјалистичката партија доаѓа до израз. Официјално, Шпанија не мора да одржи избори до следниот август, но премиерот може да биде принуден да се повлече порано.

Големо внимание ќе се фокусира на особено висок профилен случај во кој е вклучен поранешниот премиер Хозе Луис Родригез Запатеро. Тој треба да се појави на суд на 17 јуни, а откритијата се покажуваат сè поштетни за Санчез.

Зошто Запатеро е под истрага?

Запатеро, кој беше премиер од 2004 до 2011 година – и кој останува тотемска фигура за шпанската левица – е ставен под истрага за наводно злоупотреба на влијание и други прекршоци од страна на судија кој го испитува државното спасување на авиокомпанија поврзана со Венецуела за време на пандемијата на ковид.

Најновата истрага е дел од истрагата за државното спасување од 53 милиони евра на шпанската авиокомпанија „Плус ултра“ во март 2021 година. Обвинителите испитуваат дали компанијата „несоодветно ги искористила“ јавните средства што владата ги одобрила за спасувањето, додека антикорупциската полиција истражува дали авиокомпанијата ги користела парите за спасување за перење средства од Венецуела преку Франција, Швајцарија и Шпанија.

Според истражниот судија, Запатеро надгледувал „хиерархиска структура на злоупотреба на влијание“, чија цел била „да се добијат економски придобивки преку посредување и вршење влијание пред јавни тела во корист на трети страни, главно ‘Плус ултра’“.

Запатеро инсистираше на својата невиност и ја изјави својата подготвеност да соработува со истрагата. Тој треба да даде исказ пред највисокиот кривичен суд во Шпанија, Audiencia Nacional, на 17 и 18 јуни.

„Би сакал повторно да потврдам дека сите мои јавни и приватни активности отсекогаш биле спроведувани со апсолутно почитување на законот“, рече тој минатата недела, додавајќи дека никогаш не презел „никаква акција“ поврзана со спасувањето на авиокомпанијата.

Ова не е единствениот скандал за владата на Санчез

Не. Минатиот јуни, Санчез беше принуден да се извини откако се дозна дека неговиот доверлив човек и број 3 на Социјалистичката партија, Сантос Сердан, е под истрага за вмешаност во масовна шема за поткуп на јавни договори. Во тој скандал беше вмешан и Хозе Луис Абалос, поранешен висок функционер во Социјалистичката партија и министер за транспорт, кој веќе беше под истрага. Продлабочувајќи го срамот на партијата, се појавија и докази дека Абалос им плаќал на проститутки во неколку наврати. И двајцата мажи негираа вмешаност во шемата за поткуп.

Абалос веќе еднаш беше суден, заедно со неговиот поранешен советник, Колдо Гарсија и бизнисменот Виктор де Алдама, обвинети за земање поткуп од купување маски за лице во вредност од 50 милиони евра за време на пандемијата. Тие чекаат пресуда, но се очекува повторно да се соочат со судење во иднина во врска со други истраги.

Што се случува со братот на Санчез?

Помладиот брат на премиерот, Давид Санчез, ќе се појави на суд во југозападниот регион Екстремадура во четврток, обвинет за злоупотреба на влијание и злоупотреба на јавна функција. Десет други лица се соочуваат со истите обвиненија.

Случајот произлегува од тужбата поднесена од Манос лимпијас (Чисти раце), самопрогласен синдикат со врски со крајната десница, кој има долга историја на користење на судовите за да ги гони оние за кои смета дека претставуваат закана за демократските интереси на Шпанија. Според тужбата, на Давид Санчез му е доделена работа по мерка од страна на советот предводен од социјалистите на југозападниот град Бадахоз во јули 2017 година, кога неговиот брат беше национален лидер на Шпанската социјалистичка работничка партија (ПСОЕ), но сè уште не беше премиер.

Давид Санчез, кој ги негира обвиненијата, се соочува со тригодишна затворска казна ако биде прогласен за виновен.

А што е со неговата сопруга?

Сопругата на премиерот, Бегоња Гомез, исто така се најде на суд како резултат на тужбата поднесена од Манос лимпијас. Минатиот месец, судија во Мадрид ја обвини Гомез за проневера, злоупотреба на влијание, корупција во деловните зделки и злоупотреба на средства на крајот од двегодишна истрага.

Таа е обвинета за користење на своето влијание како сопруга на премиерот за да обезбеди и управува со позиција на Универзитетот Комплутенсе во Мадрид, како и за користење на јавни ресурси и лични врски за унапредување на нејзините приватни интереси.

Судијата, Хуан Карлос Пеинадо, исто така, ги обвини личната асистентка на Гомез, Кристина Алварез, и бизнисменот, Хуан Карлос Барабес, во врска со случајот. Сите обвинети негираа дека сториле нешто лошо. Гомез треба да се појави пред Пеинадо на прелиминарно сослушување на 9 јуни.

Колку лошо е сето ова за Санчез?

Трпението се намалува. Коментарите на Феихо дека Санчез треба да си оди се сосема очекувани, како и, до одреден степен, повиците за распишување на општи избори следната година од страна на поранешниот социјалистички премиер Фелипе Гонзалез и моќниот претседател на партијата во Кастиља-Ла Манча, Емилијано Гарсија-Паж, двајцата редовни критичари на Санчез. Клучното прашање е каде стојат коалициските и парламентарните партнери. Досега нема знаци за отворен бунт, но тензиите се зголемуваат. Баскиската националистичка партија предупредува дека ќе биде „многу тешко“ за Санчез да го истера целиот законодавен состав. Крајнолевичарската партија Сумар и Републиканската левица на Каталонија, исто така, предупредуваат дека цврстите докази за нелегално финансирање на партиите ќе бидат црвена линија за нив.

Ова беше болна изборна сезона. Неодамнешниот квартет регионални избори само ја продлабочи мрачноста за Санчез. На сите четири, социјалистите загубија од Народната партија. Порано овој месец во Андалузија, некогаш социјалистичко упориште, партијата доживеа најлош резултат досега, под кандидатурата на поранешната вицепремиерка Марија Хесус Монтеро – што се смета за знак дека националниот лидерски бренд може да биде токсичен. Анкетите сугерираат дека доколку утре се одржат општи избори, Народната партија би победила и би можела да формира мнозинство со крајно десничарската партија Вокс.

Многу ќе зависи од тоа како ќе се одвиваат тековните истраги, особено онаа во која е вклучен Запатеро, со нејзиниот потенцијал да ја замеша владата. Доколку се потврди нелегалното финансирање на партиите, тоа веројатно ќе ја растури и коалицијата. Санчез ветува дека ќе се закопа и ќе го отслужи целиот мандат до летото 2027 година, велејќи дека ќе свика гласање само кога тоа е во „општ интерес на граѓаните“. Сепак, можеби ќе биде принуден од настаните да го направи тоа побрзо. (Гардијан, Политико)