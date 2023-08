(Видео) Моментот кога украинскиот дрон „Морско бебе“ го нападна рускиот мост кон Крим

Украинските безбедносни служби објавија ексклузивна снимка на Си-Ен-Ен на која се гледа моментот во јули кога тие користеа експериментален морски дрон за да го нападнат рускиот мост кон анектираниот Крим, давајќи нови детали за нападот и предупредувајќи дека ќе следат уште такви напади.

Ова е прв пат Службата за безбедност на Украина (СБУ) отворено да преземе одговорност за операцијата.

Нападот на 17 јули предизвика оштетување на коловозните ленти на мостот, а според руските власти загинаа двајца цивили. Тоа беше втор напад на виталниот премин и покажа колку е тешко да се одбрани единствената независна руска врска со полуостровот.

Exclusive: Video footage shows the moment Ukraine used an experimental drone to attack a Russian bridge, as its security services warn more assaults will follow.https://t.co/SgbwqNvubN pic.twitter.com/EUvNI7d5Jx

— CNN (@CNN) August 16, 2023