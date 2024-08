(ВИДЕО) Кадиров се вози со сајбер камион „Тесла“

Чеченскиот водач Рамзан Кадиров се снимал како се вози во сајбер камион Тесла.

Во објавата на социјалните мрежи, чеченскиот лидер рече дека автомобилот ќе биде испратен во Украина и го покани Елон Маск да го посети.

Chechen leader Ramzan Kadyrov filmed himself riding a Tesla Cybertruck. In a social media post, the Chechen leader said the car will be sent to Ukraine and invited Musk to visit him.https://t.co/MGEw6C6K7R pic.twitter.com/uCstlzXL0h

