(Видео) Германски турист ја оштетил фонтаната Нептун во Фиренца

Германски 22-годишен турист ја оштетил познатата фонтана Нептун во Фиренца додека се качувал на знаменитоста за фотосесија. Градските власти соопштија дека младиот човек во неделата вечерта се качил на фонтаната за да се слика, но притоа скршил дел од мермерот на пајтонот.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI

— Dario Nardella (@DarioNardella) September 4, 2023