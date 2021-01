(Видео) Џек Ма се обрати на јавноста по три месеци

Еден од најголемите кинески претприемачи, милијардерот Џек Ма, постави видео-снимка на интернет.

Со тоа заврши неговото речиси тримесечно исчезнување од јавноста, поради што почнаа нагаѓања за неговиот статус и деловна империја.

Во снимката, која трае 50 секунди, Ма им честиташе на учителите кои ги поддршува неговата хуманитарна фондација, но не го кометираше своето исчезнување од јавниот живот и фактот дека неговата група Алибаба и Ент групата се под надзор на инспекцијата.

Видео-снимката се појави на кинески бизнис вести и други портали, пренесе АП.

Ма последен пат е виден на 24 октомври, кога ја критикуваше финансиската инспекција на самитот во Шангај.

Некои странски медиуми, како британски Глобал тајмс, ја објавија снимката на своите социјални мрежи.

Jack Ma Yun, the English teacher turned entrepreneur and former executive chairman of #Alibaba, showed up at a rural teacher-themed social welfare event via video link on Wed, his first public appearance since Alibaba came under tougher regulatory scrutiny.https://t.co/VXywPHEeyv pic.twitter.com/DKCXhASIhu

