(Видео) Драма во Азербејџан: Ирански дронови погодија аеродром
Три ирански дронови го погодија патничкиот терминал на аеродромот Рази во Нахчиван, Азербејџан, во близина на границата со Иран.
Три ирански дронови го погодија патничкиот терминал на аеродромот Рази во Нахчиван, Азербејџан, изјавија за „Еуроњуз“ азербејџанските власти.
Видеата од местото на настанот покажуваат дрон како лета кон аеродромот, штета на главниот терминал и службите за итни случаи на местото на настанот.
An Iranian drone struck Nakhchivan in Azerbaijan.
This is a first, and Azerbaijan will not take this lighty. pic.twitter.com/7Yov1nUx4Z
— Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026
Во друго видео што го виде „Еуроњуз“, се гледа дрон како го погодува аеродромот со голема експлозија и облак од чад што се издига од ударот.
BREAKING: Iranian drone have reportedly struck near Nakhchivan Airport in Azerbaijan. pic.twitter.com/ykhH48jikN
— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) March 5, 2026
Не е јасно дали има жртви во овој момент. Нахчиван се наоѓа во непосредна близина на иранско-азербејџанската граница.
„Остро ги осудуваме овие напади со дронови извршени од територијата на Исламската Република Иран, што резултираа со оштетување на зградата на аеродромот и повреди на двајца цивили“, соопшти азербејџанското Министерство за надворешни работи.
🚨 The airport in Azerbaijan after an Iranian attack
Local channels claim the strike was targeted.
This is the first known case of such UAVs being used to strike Azerbaijani territory.
Well then, congratulations to all of us on the start of a new round of action. https://t.co/MvrLRlRJHA pic.twitter.com/zU2xnaJJJw
— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2026
Иранскиот амбасадор беше повикан на раговор
Министерството за надворешни работи на Азербејџан објави дополнителни информации за дронови од Иран што паднаа на негова територија.
Во соопштението за медиумите се наведува дека овој „напад“ е кршење на меѓународното право и се повикува Иран итно да ја разјасни ситуацијата и да преземе мерки за да спречи повторување на слични инциденти.
„Азербејџанската страна го задржува правото да преземе соодветни одмазднички мерки“, соопшти министерството, додавајќи дека амбасадорот на Иран во Баку е повикан на разговор за да издаде „силен протест“.