(Видео) Драма во Азербејџан: Ирански дронови погодија аеродром

05/03/2026 10:56

 

Три ирански дронови го погодија патничкиот терминал на аеродромот Рази во Нахчиван, Азербејџан, во близина на границата со Иран.

Три ирански дронови го погодија патничкиот терминал на аеродромот Рази во Нахчиван, Азербејџан, изјавија за „Еуроњуз“ азербејџанските власти.

Видеата од местото на настанот покажуваат дрон како лета кон аеродромот, штета на главниот терминал и службите за итни случаи на местото на настанот.

Во друго видео што го виде „Еуроњуз“, се гледа дрон како го погодува аеродромот со голема експлозија и облак од чад што се издига од ударот.

Не е јасно дали има жртви во овој момент. Нахчиван се наоѓа во непосредна близина на иранско-азербејџанската граница.

„Остро ги осудуваме овие напади со дронови извршени од територијата на Исламската Република Иран, што резултираа со оштетување на зградата на аеродромот и повреди на двајца цивили“, соопшти азербејџанското Министерство за надворешни работи.

Иранскиот амбасадор беше повикан на раговор

Министерството за надворешни работи на Азербејџан објави дополнителни информации за дронови од Иран што паднаа на негова територија.

Во соопштението за медиумите се наведува дека овој „напад“ е кршење на меѓународното право и се повикува Иран итно да ја разјасни ситуацијата и да преземе мерки за да спречи повторување на слични инциденти.

„Азербејџанската страна го задржува правото да преземе соодветни одмазднички мерки“, соопшти министерството, додавајќи дека амбасадорот на Иран во Баку е повикан на разговор за да издаде „силен протест“.

