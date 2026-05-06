Валканата облека што ја симна од тронот златната двојка на Холивуд

Њујорк – Никој не очекуваше Блејк Лајвли да се појави на црвениот килим на Мет Гала – во блескава пастелна Версаче, ни помалку ни повеќе – само неколку часа откако тужбата против Џастин Балдони, нејзиниот колега во „It Ends with Us“, беше решена надвор од судот.

Појавувањето на Лајвли можеби беше замислено како победнички круг, но таа има малку за што да слави. Двегодишната правна битка, во која таа го обвини својот колега за вознемирување, сексуално вознемирување и организирање кампања за клевета против неа, се врати спектакуларно како бумеранг.

Филмот, базиран на бестселерот од Колин Хувер, беше голем комерцијален успех. Заработи 351 милион долари (259 милиони фунти) од буџет од 25 милиони долари. Сепак, тоа веднаш беше засенето од суровоста на спорот меѓу Лајвли и Балдони.

Балдони тврдеше дека Лајвли се обидела да го контролира филмот со препишување и уредување на сцени сама. Лајвли, во меѓувреме, секогаш тврдеше дека нејзината тужба е неопходен став против „сеопфатната одмазда со која се соочив, и продолжувам да се соочувам, за приватно и професионално барање безбедна работна средина за себе и за другите“. Сепак, критичарите го сметаат тоа за малку повеќе од чин на гордост и правно претерување.

Како половина од најисплатливите парови во Холивуд, Лајвли јасно претпоставуваше дека може да ја искористи својата значителна моќ и врски, како и оние на нејзиниот сопруг, Рајан Рејнолдс, за да го замени Балдони.

Сега, сепак, постои многу реална можност последиците од годините горчливи правни и ПР битки да им наштетат не само на долгорочните кариерни перспективи на Лајвли, туку и на Рејнолдс. Всушност, извршен директор на Сони, студиото задолжено за објавувањето на филмот, ја опиша Лајвли како „глупава на епско ниво“ во протечените е-пораки и рече: „[Таа] веројатно никогаш повеќе нема да работи, или нема да работи уште некое време“.

Балдони ги негираше обвинувањата на Лајвли и поднесе контратужба за 400 милиони долари, што доведе до ситуација во која беа откриени неласкави детали и размени на пораки што предизвикуваат непријатност меѓу Лајвли, Рејнолдс и група нивни познати пријатели (вклучувајќи ги Бен Афлек и Тејлор Свифт). Ова протекување на валкани алишта, според повеќе извори, ја промени перцепцијата на јавноста за Лајвли и Рејнолдс – не на подобро – па дури и ги наведе моќните играчи на Холивуд да се запрашаат дали вреди да се работи со двојката.

Извори од студиото сугерираат дека Лајвли стекнала репутација на „режисер од задното седиште“. Еден филмски директор изјави за Дејли Меил: „Оваа тужба ја уништи во Холивуд… Таа имаше репутација дека е тешка, една од оние токсични луѓе кои секогаш мислат дека знаат најдобро“.

И на крајот, сè беше залудно. Судија ја отфрли тужбата за клевета на Балдони минатата година. Во април, федерален судија отфрли 10 од 13-те барања на Лајвли, вклучувајќи ги и клучните обвинувања поврзани со сексуално вознемирување и клевета. Останатите беа тврдења за прекршување на договорот и одмазда против продуцентската куќа на Балдони, Вејфарер.

Конечната спогодба во последен момент – во која се смета дека парите не се префрлени – е заклучок што ѝ дава на целата жална сага атмосфера на натпревар во клеветење. Вреди да се одбележи дека, на Мет Гала во понеделник вечерта, Лајвли присуствуваше сама.

Ова се клучните моменти – и осудувачки и едноставно срамни – што го симнаа од тронот еден од најзначајните парови во Холивуд.

Разговорите меѓу Лајвли и Балдони нудат поглед зад завесата од раните денови на продукцијата на холивудски филм. Се чини дека парот е во таква офанзива на шарм со Балдони што е речиси неверојатно дека односите се влошиле толку брзо потоа. Пораките се досадно слатки, а шегите – од двете страни – се целосно достојни за срам.

Во една, Лајвли му вели на Балдони: „Тука си безбеден“. Во друга, повикувајќи се на сцена од филмот што го преработила, Лајвли вели: „Да ме познававте (лично) подолго, ќе имавте претстава колку кокетно и вкусно би било удирањето со тестиси. Тоа е мојот љубовен јазик. Зачинет и разиграно смел, никогаш со заби.“

Рејнолдс исто така беше вклучен во филмот од самиот почеток, испраќајќи му порака на Балдони за да му каже: „Случајно те обожавам, Џастин.“

Во друга раскажана размена, Лајвли се спореди себеси со Денерис Таргариен, ликот од „Мајка на змејови“, позната и како Калиси, во фантастичната серија Игра на тронови.

„Ќе го цените тоа што сум Калиси, и како неа, имам неколку змејови“, му напиша таа порака на Балдони. „На подобро или полошо, но обично подобро. Бидејќи моите змејови ги штитат и оние за кои се борам. Значи, навистина, сите имаме корист од тие прекрасни мои чудовишта. И вие ќе имате, ви ветувам.“

Овие „змејови“ и „прекрасни чудовишта“ се веројатно Рејнолдс, како и најпознатата пријателка на Лајвли, Свифт, бидејќи во претходната размена, Балдони вели: „Навистина ми се допаѓа она што го направи [со сценариото]… (И јас би се чувствувал така без Рајан и Тејлор)“, со емотикон на намигнување.

Сигурно не е случајно што откако овие и толку многу други чудни пораки беа објавени, популарноста на Лајвли нагло опадна. Според пратењето на јавното расположение на социјалните медиуми, нешто над 10 проценти од луѓето имале „позитивен“ став за Лајвли на крајот од минатата година, во споредба со повеќе од 80 проценти во јануари 2023 година.

Единствената личност помалку возбудена од Лајвли што нејзините лични пораки со Свифт ќе бидат вклучени во тужбата сигурно била самата Свифт. Тие покажуваат дека Лајвли се чини дека ја замолила Свифт да се вмеша додека се одвивала сагата во повеќе наврати. Во една, таа бара од Свифт да „му каже дека е возбудена за филмот“ и ги пофали нејзините преработки, нарекувајќи го Балдони „кловн“ и Свифт „најголемиот жив раскажувач“.

Во друга нишка, Лајвли ја прашува Свифт дали „сè е во ред“ бидејќи „во последно време се чувствувала како лоша пријателка“. Свифт одговара: „Мислам дека сум исцрпена во секој аспект од мојот живот и во последните месеци чувствував мала промена во начинот на кој ми зборуваш“. Свифт додава дека некои од неодамнешните пораки на Лајвли се чувствувале како „да читам масовна корпоративна е-пошта испратена до 200 вработени“, продолжувајќи да вели дека тоа „само предизвикало мала дистанца“. Губењето на Свифт како сојузник е удар врз ѕвездената моќ на Лајвли.

Не само Лајвли се обиде да ги вклучи големите оружја кога стануваше збор за да се осигура дека таа има креативна контрола врз филмот. Судските документи откриваат дека двојката побарала помош и од Бредли Купер – кому му се заблагодарува во завршната одјавница – и од Бен Афлек и неговата поранешна сопруга, Џенифер Лопез.

Рејнолдс им испратил порака на Мет Дејмон и неговата сопруга, Лусијана, во очигледен групен разговор, барајќи од нив да го гледаат филмот. „Ова е толку нулта молба…“ вели тој, „[но] би сакале да ја добиеме вашата добро заслужена [гледна точка]“. Тој продолжи: „Овој филм е еден од најинтересните на сите времиња на и надвор од снимањето“.

Потоа Лајвли се вмеша и рече: „Блејк тука. Додавање повеќе нули на притисокот“. Во друга порака до двојката, Рејнолдс го нарече Балдони „малигно венски [sic], социопатски FAUX-минист без речиси никакво чувство за граници или срам. Не можам да верувам дека не отиде во затвор или не се врати на сонцето“.

Откритијата околу многуте монтажи на филмот од страна на Лајвли, како и подготвеноста на Рејнолдс да повика засилувања од А-листата за да ги протурка овие монтажи, малку направија за да ја направат двојката омилена кај режисерите. Всушност, многумина „се нервозни“ да работат со неа, според трач-репортерот Роб Шутер. Извор од студиото му рекол на Шутер: „Талентирана е, да – но стекнала репутација дека е контролирачка. Режисерите се прашуваат: „Дали навистина ја сакам таа драма?“

Некако, и покрај непријателството меѓу двете главни ликови, продукцијата продолжи и филмот беше завршен. На прес-турнејата во август 2024 година, Лајвли беше широко критикувана за она што се чинеше дека е лекомислен став кон неговата промоција – ова беше сметано за несоодветно од многумина, со оглед на тоа што заплетот се занимава со семејно насилство.

Во видео кое изгледаше како да го претставува како лежерна романса, таа рече: „Земете ги пријателите, облечете ги цветните украси и излезете да го видите.“ На забавата по премиерата беа претставени коктели направени со брендот џин на Рејнолдс, со слатки имиња како што е „Ryle You Wait“ (именуван по ликот на Балдони – именувањето на промотивен коктел по семеен насилник не беше добро прифатено од јавноста).

Балдони, кој ги спроведе сите свои прес-конференции одделно, се фокусираше на посериозните теми на филмот. Ова несмасно справување со чувствителна тема ја смени стрелката во однос на јавната перцепција за Лајвли. Не е вистина дека секој публицитет е добар публицитет – лекција што Лајвли и Рејнолдс ја научија на тешкиот начин. (Телеграф)