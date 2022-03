Украинска новинарка го нападна Борис Џонсон: Вие се плашите да одговорите на Русија!

Борис Џонсон беше вербално нападнат од украинска новинарка која со емотивен говор го повика Обединетото Кралство да направи повеќе околу тековната руска инвазија. Дарија Калениук го предизвика британскиот премиер за време на неговата прес-конференција со полскиот премиер Матеуш Моравјецки.

Таа го обвини НАТО дека премногу се плаши од Третата светска војна за да дејствува, но тврдеше дека таа војна „веќе започна“ со инвазијата на Путин во нејзината земја.

Just had a chance to ask a question to @BorisJohnson https://t.co/4ee6eXJj6g

— Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) March 1, 2022