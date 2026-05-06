Ученици од Кајзери, Турција, во посета на Пробиштип преку Еразмус +

06/05/2026 14:47

Градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски денес им посака добредојде на наставници и ученици од Кајсери, кои престојуваат во градот во рамки на Еразмус+ програмата за размена на знаења, искуства и култури.

Гостите се сместени во основното училиште ООУ „Никола Карев“, каде во текот на неделата ќе имаат можност да се запознаат со организацијата на наставата, образовниот систем и секојдневните активности во училиштето.

Во рамки на програмата се предвидени и посети на наставни часови, како и учество во работилници посветени на инклузивно образование и современи педагошки пристапи, со цел размена на добри практики меѓу двете образовни системи.

Покрај образовниот дел, програмата вклучува и активности за запознавање на културата, традициите и вредностите на двете земји, што, како што беше истакнато, придонесува за меѓусебно разбирање, почитување и зајакнување на пријателските односи.

Тоневски нагласи дека ваквите проекти се важни за унапредување на образованието и градење мостови на соработка меѓу младите од различни држави.

Поврзани содржини

Реконструирано одделението за управни работи на МВР во зградата на МТВ (фото)
На диплома од Славјански универзитет од 2016 стои Република Северна Македонија
Јаневска се виде со Македон: Наша цел е воведување ВИ во секојдневниот живот на учениците и наставниците
На 9 Мај „Нож и виљушка на европска чинија“, гастрономија, музика и дружење во Центар
Судијата за деца со подготвителна постапка за девојчињата од Ѓорче Петров за насилство
Ноќеска „труело“ покрај Вардар – инспекции на терен
Корисниците на македонски пензии во странство не се дискриминирани, оцени Уставниот суд
Апасиев поднесува кривична пријава против ДКСК

Најчитани