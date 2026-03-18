Уапсен скопјанец кој бил агресивен кон вработените во Центарот за социјална работа, а се заканувал и на сопругата

18/03/2026 14:59

41-годишен скопјанец вчера бил уапсен на подрачјето на Ѓорче Петров, поради агресивно однесување кон вработени во Меѓуопштинскиот центар за социјални работи-Скопје, како и поради закани кон неговата 33-годишна сопруга со која бил во бракоразводна постапка.

Како што се наведува во полицискиот билтен, вчера во 16:00 часот во Скопје, на подрачјето на Ѓорче Петров, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода Б.А.(41) од Скопје, постапувајќи по претходна пријава дека околу 09:00 часот во Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје, агресивно се однесувал кон вработените и упатувал закани за неговата 33-годишна сопруга, со која е во бракоразводна постапка, а која во моментот не била присутна.

По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.

Поврзани содржини

Со тврд предмет ја тепал ќерката, па ја нападнал и сопругата која се обидела да го спречи
Девојката што падна од балкон во куќата на дедо ѝ во Тетово била малтретирана од таткото
11-годишно дете прегазено во Капиштец, возачот избегал
Затвор за кавадарчанката што по сообраќајка избега во Германија
Скопјанец измамил прилепчанка со лажна сообраќајка
Запален џипот на градоначалникот Курто Дудуш од Шутка
Македонски државјанин уапсен во Грција – со мотоцикл возел 223 километри на час, а било дозволено 110
Продолжува судењето за пожарот во „Пулс“ со нови сведоци на Обвинителството

