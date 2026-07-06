Уапсен 16-годишник од Тетово: Ограбувал цркви и џамии
Уапсен е малолетник кој извршил неколку кражби во верски објекти во Тетовско и околинаѕа.
– Вчера во 13:20 часот на улица „Илинденска“ во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишија од слобода 16-годишник од Тетово, поради сомнение за сторени кривични дела „кражба“ и „тешки кражба“ во текот на минатиот месец во црквата во село Брвеница и во две џамии во Тетово, информираа од МВР.
По целосно документирање на случајот, ќе биде поднесен соодветен поднесен соодветен поднесок.