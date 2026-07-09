Турција ќе гради сателитски систем вреден 300 милиони долари за НАТО

09/07/2026 15:30

Турција ќе изгради радарски сателитски систем вреден 300 милиони долари за НАТО, наречен „очите на НАТО во вселената“.

Сателитскиот систем со кодно име „ИМЕЧЕ“ е најавен на Самитот на НАТО во Анкара.

За радарскиот сателитски систем ќе бидат ангажирани турската државната компанија за вселенска технологија „Тубитак узај“ и турската најголема компанија за одбранбена електроника „Аселсан“.

Турскиот сателитски систем ќе поддржува брза комуникација, разузнавање и следење на ракети. Со тоа ќе и се овозможи на Алијансата да постигне поодржливи и сеопфатни капацитети во областите на брза комуникација, собирање разузнавачки информации и следење на ракети. 

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