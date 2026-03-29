Три концерти по повод роденденот на Јохан Себастијан Бах

29/03/2026 08:14

Младинскиот гудачки квартет „Карпош“ денеска, на Платото пред Млечен ресторан во Скопје, ќе одржи три концерти по повод роденденот на Јохан Себастијан Бах.

Концертите се закажани за 10.00, 11.30 и 13.00 часот. Изведени ќе бидат композиции од Бах, од познатиот албум за Ана Магдалена Бах, аранжирани за гудачки квартет. 

Овие концерти се дел од светската иницијатива „Bach in the Subways“, преку која Општина Карпош се приклучува на глобалното одбележување на музиката на Бах, директно меѓу луѓето, надвор од концертните сали. Иницијативата е покрената пред десетина години и има огромно значење за доближувањето на класичната музика до најшироката публика.  

Младинскиот гудачки квартет „Карпош“  работи под менторство на виолинистката Пламенка Трајковска, а го сочинуваат четири млади музичарки: Јана Бужаровска – виолина, Грациела Трајковска – виолина, Марија Павловска – виола и Сара Илиевска – виолончело.

Концертите се реализираат со поддршка на општина Карпош. 

„МСУ Водич“ со кустосот Бојана Јанева
Уметноста на живеењето како заедничка вредност: Diners Club и Драмски потпишаа договор за соработка
„Надеж – Светлина низ темнината“ од Ана Митевска пред кочанските љубители на ликовната уметност
Џефри Ерик Џенкинс: Светскиот ден на театарот во 2026 е помалку прослава, а повеќе повик за внимание
Потпишан Меморандум за културна соработка меѓу загрепскиот Музеј за уметности и занаети и НГ на Македонија
Ќе се одржи „Отскочна даска #5“ ‒ поетско читање за млади, како преднастан на 6. Скопски поетски фестивал
Недела на франкофонски филм во Кинотека
Април како филмска археологија во Кинотеката

